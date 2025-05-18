تشهد النسخة الثانية من بينالي الفنون الإسلامية إقامة حفلين موسيقيين من أداء كورال روح الشرق، وذلك يومي الخميس والجمعة القادمين، ضمن فعاليات الأسبوع الختامي للبينالي، الذي تنظمه مؤسسة بينالي الدرعية في صالة الحجاج الغربية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، تحت عنوان «وما بينهما».

وستمتد فعاليات الأسبوع الختامي لمدة أربعة أيام، وستتضمن عروضاً موسيقية، وأنشطة ثقافية، وتجارب طعام فريدة، ومنتدى ختامياً سيمتد لثلاثة أيام سيشمل جلسات حوارية وورش عمل تفاعلية.

وسيخصص المنتدى الختامي كل يوم لاستكشاف أبعاد مختلفة للفنون والثقافات الإسلامية، إذ سيسلط الضوء في اليوم الأول، الذي سيحمل عنوان «المتجذر في المكان»، على مشاريع محلية مرتبطة بالتراث الثقافي الإسلامي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، مع التركيز على السرديات الثقافية والتكامل مع التعليم المدرسي والجامعي. أما اليوم الثاني، بعنوان «إعادة تقييم الأطر»، فيركز على دور المعارض والبرامج الثقافية في خلق بيئة تعليمية تفاعلية، مع استكشاف قدرة المساحات المادية والبرامج الثقافية على تشكيل تجارب تعليمية فريدة. أما اليوم الأخير فسيضم ندوة بعنوان «إمكانيات المستقبل»، وسيتطلع من خلالها إلى الآفاق الرقمية والتأثير الأوسع للبيناليات، كما سيتضمن جلسات حوارية متخصصة حول استخدام التكنولوجيا من أجل تعزيز فهمنا للفنون الإسلامية وتطوير نماذج بحثية ومجتمعية يمكنها إحداث تأثير ثقافي مستدام يتجاوز مدة إقامة المعرض. وستكون كافة الجلسات الحوارية مفتوحة لعامة الجمهور، بينما ستكون الجلسات الحوارية المصغرة مفتوحة للخبراء والمختصين المشاركين.