في خطوة جريئة لمحاولة إنقاذ ابنه من الإيداع في دار رعاية، قام الفنان المصري محمد رمضان بالتفاوض مع أسرة الطفل المجني عليه، للتنازل عن القضية مقابل تقديم مبلغ مادي، وصل إلى مليون جنيه، وذلك في محاولة لإنهاء الخلاف سريعاً.



وتغيب رمضان هو ونجله عن حضور جلسة المحاكمة، فيما حضرت والدة المجني عليه، لتصدر محكمة جنح الطفل بمدينة السادس من أكتوبر بالجيزة، قرارها بإيداع نجل محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، دون تحديد المدة.

وأفاد دفاع نجل محمد رمضان بأنه تعرض لوعكة صحية بعد علمه بجلسة محاكمته، وطالب بتأجيل أولى جلسات محاكمته في اتهامه بالاعتداء على زميله داخل أحد النوادي، إلا أن المحكمة لم تأخذ بطلبات الدفاع وأصدرت حكمها السابق.

واتهمت السيدة نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها بالضرب، في مدينة 6 أكتوبر أثناء اللعب، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.