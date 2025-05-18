تدرس وزارة الأمن الداخلي الأمريكية حاليّاً مقترح برنامج تلفزيون واقع، يُظهر مهاجرين يتنافسون للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقدم فكرة البرنامج الكاتب والمنتج الكندي روب وورسوف، الذي عُرف بعمله في برامج مثل «سلالة البط» على قناة «إيه آند إي»، وهو برنامج يتناول حياة عائلة «روبرتسون»، التي كوّنت ثروتها من خلال شركة «دك كوماندر»«المتخصصة في صناعة أدوات صيد البط، وبرنامج «صانعة علاقات المليونيرات»، وهو أحد أنجح برامج تلفزيون الواقع من تقديم باتي ستانغر، خبيرة علاقات تدير وكالة مواعدة للمليونيرات. وفي كل حلقة، تقوم بمساعدة رجال ونساء أثرياء في العثور على شركاء مناسبين، وقد عُرض على قناة برافو.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أكدت المتحدثة باسم الوزارة تريشيا ماكلوفلين أن المقترح لا يزال في مراحله الأولية من عملية المراجعة، ولم يتم اتخاذ قرار بشأنه بعد، وأضافت بأن وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم لم تطلع على المقترح حتى الآن.

المقترح، الذي يحمل اسم «الأمريكي» (The American) يتضمن مشاركة 12 مهاجراً في سلسلة من التحديات المستوحاة من الثقافة والتاريخ الأمريكيين، مثل التنقيب عن الذهب في سان فرانسيسكو وتجميع هيكل سيارة موديل T في ديترويت.

ويبدأ البرنامج بوصول المتسابقين إلى جزيرة إيليس في نيويورك، ثم يسافرون عبر الولايات المتحدة على متن قطار يُسمى «ذا أميركان»، حيث يشاركون في تحديات مختلفة، ويُختتم البرنامج بتتويج الفائز بالجنسية الأمريكية في احتفال يُقام على درجات مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة.

وصرّح وورسوف لصحيفة وول ستريت جورنال بأنه لم يتواصل مباشرة مع وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، لكنه تلقى ردود فعل إيجابية من بعض مسؤولي الوزارة، وهو في مراحل نقاش أولية مع عدد من الشبكات التلفزيونية. وأكد أن البرنامج لا يهدف إلى استغلال معاناة المهاجرين، بل إلى تسليط الضوء على تجربة الهجرة والاحتفاء بما يعنيه أن تكون أمريكيا.

ورغم أن المقترح لا يزال قيد المراجعة، فإنه أثار جدلاً واسعاً، إذ اعتبره البعض محاولة لتسليع عملية الهجرة وتبسيطها إلى مسابقة ترفيهية، وأشار نقاد إلى أن الفكرة قد تُبسط قضايا الهجرة المعقدة وتحولها إلى ترفيه، مما قد يُقلل أهمية التجربة الإنسانية للمهاجرين.

في المقابل، يرى وورسوف أن البرنامج يمكن أن يُقدم تجربة تعليمية وتوعوية، ويُسلط الضوء على التحديات التي يواجهها المهاجرون في سعيهم للحصول على الجنسية الأمريكية.