حقق الفيلم الفلسطيني «شكراً لأنك تحلم معنا» للمخرجة ليلي عباس، نجاحاً كبيراً عقب عرضه علي هامش مهرجان كان السينمائي الدولي الدورة 78، وحصل على جائزتين ضمن فعاليات حفل جوائز النقاد للسينما العربية، أمس، وهي جائزة أفضل فيلم، وجائزة أفضل مخرجة من اختيار لجنة تحكيم تكونت من 281 ناقداً سينمائياً من مختلف أنحاء العالم.

«شكراً لأنك تحلم معنا»، من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري، كلارا خوري، كامل الباشا، أشرف برهوم، آدم خطار.

ويعد فيلم «شكراً لأنك تحلم معنا»، من ضمن الأفلام التي ناقشت القضية الفلسطينية بشكل واقعي، مما جعله يحصل على جائزتين من أهم المهرجانات العالمية، ويعتبر هو آخر فيلم فلسطيني تم تصويره في الضفة الغربية، ويكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغاً ضخماً من المال، ويحاولان معاً الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر، إذ يحق له قانوناً الحصول على نصف الميراث.