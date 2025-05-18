أعلنت الفنانة المصرية حلا شيحة تقديم خدمات إعلانية عبر حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، مقابل اشتراك مادي شهري.

وحدّدت شيحة مبلغ 250 جنيهاً مصرياً مقابل الاشتراك الشهري لمشاهدة القصة القصيرة (ستوري)، مع تقديم محتوى حصريّ للمشتركين إلى جانب شارة مميّزة، وإمكانية الولوج إلى قناة مغلقة، والحصول على دعوات لحضور مناسبات خاصة، إضافة إلى الرسائل الجماعية المباشرة معها، مع إمكانية لقاءات شخصية معها.

وجاءت خطوة شيحة، بعد عودتها إلى ارتداء الحجاب مرّة جديدة، عقب خلعه ووضعه مراراً وتكراراً منذ عام 2003.

وقالت شيحة في تعليقها على منشور ظهورها بالحجاب مجدداً: «شكراً جداً لكلامكم، وطبعاً أحبّ الحجاب جداً، لأني أحبّ القرآن وأفهمه وأفهم معاني آياته».