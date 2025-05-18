كُرِّمت الفنانة السعودية إلهام علي، في فعالية المرأة في السينما Women in Cinema بمهرجان كان السينمائي الدولي في نسخته الـ 78، الذي تُجرى فعالياته في الفترة من 13 وحتى 24 مايو الجاري.

وعبرت إلهام في تصريحات إعلامية عن سعادتها بهذا التكريم، وأكدت حماسها الكبير بهذا التواجد، خصوصاً أنها المرة الأولى التي تحضر فيها مهرجان كان السينمائي الدولي، واعتبرت تواجدها هذا العام ليس مجرد زيارة عابرة، بل هو تكريم بدعم من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي ضمن فعاليات كان.

وهنأت إلهام نجمات الوطن العربي المشاركات المتواجدات في المهرجان، خصوصاً اللاتي حصلن على تكريم في هذه الدورة.

وكرمت فعالية المرأة في السينما الكاتبة والمخرجة الزامبية الويلزية رونغانو نيوني، الممثلة الجنوب آسيوية جاكلين فرنانديز، الممثلة المصرية أمينة خليل، الممثلة السعودية إلهام علي، الممثلة التايلاندية إنجفا واراها، المخرجة السورية جايا جيجي، والمخرجة والفنانة السعودية سارة طيبة.