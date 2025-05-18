يستعد فنان العرب محمد عبده لجولة حفلات فنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، يلتقي خلالها جمهوره السعودي والإماراتي.

ويلتقي محمد عبده جمهوره الإماراتي يوم 7 يونيو على مسرح كوكا كولا أرينا في دبي، فيما يطلّ على الجمهور السعودي في المنطقة الشرقية يوم 9 يونيو.

وكشف حساب روتانا لايف على منصة «إنستغرام» بوسترات حفل محمد عبده، بقيادة الموسيقار السعودي هاني فرحات، الذي تجمعه مع فنان العرب كيمياء مختلفة على المسرح.

كما يعكف الفنان السعودي بالفترة الحالية على تحضيرات حفله ضمن «جلسات ثنايا العلا»، يوم الجمعة الموافق 23 مايو، إذ أعلنت الشركة المنظمة نفاد تذاكر الحفل قبل موعده بنحو أسبوعين.

وعلى جانب آخر، حصد فنان العرب أخيراً إشادات واسعة من الجمهور بعد تقديمه ليلة استثنائية ضمن ليلة «الموسيقار طلال»، في دار الأوبرا المصرية، وسط حضور عدد من السفراء والموسيقيين من مصر والوطن العربي.