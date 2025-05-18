قدّمت الإعلامية المصرية بسمة وهبة بلاغاً رسمياً إلى الجهات الأمنية ضد المخرج خالد يوسف، تتهمه خلاله بالتشهير بها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونشر تهديدات مباشرة ضدها.

وأوضحت محامية الإعلامية المصرية هايدي الفضالي أن تشهير المخرج خالد يوسف بموكلتها جاء رداً على شهادة وهبة في قضية المخرج عمر زهران، المتعلقة بخلاف قانوني بينه وبين شاليمار الشربتلي، زوجة خالد يوسف، بشأن مجوهرات ثمينة.

وأضافت: حرّض خالد يوسف زوجته على تسجيل مكالمات هاتفية خاصة جرت بينها وبين بسمة وهبة، ومن ثم تسريبها عبر الإنترنت، بعد التلاعب بالمحتوى الأصلي للمكالمة باستخدام أدوات المونتاج، بهدف الإساءة إلى سمعة وهبة.

وقالت: لم يكتف خالد يوسف بذلك، بل اتهم موكلتي أيضاً بـ«شهادة الزور»، وهي تهمة تُعدّ تشهيراً علنياً دون أي دليل قانوني.

وأدلت بسمة وهبة بشهادتها أمام المحكمة، مؤكدة معرفتها القوية بالمخرج عمر زهران لأكثر من 30 عاماً، رغم وجود خلاف سابق بينهما، مشددة على وصفه بـ«أشرف خلق الله».

هذه التطورات تفتح فصلاً جديداً في الخلافات بين الإعلامية بسمة وهبة والمخرج خالد يوسف، وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من خالد يوسف أو زوجته شاليمار الشربتلي بشأن هذه الاتهامات.