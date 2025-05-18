‏فجّر الموسيقار المصري يحيى الموجي مفاجأة جديدة بشأن زواج الفنانة الراحلة سعاد حسني من الراحل عبد الحليم حافظ، مؤكداً أن الثنائي لم يتزوجا، وأن وثيقة الزواج المنتشرة لهما على مواقع التواصل الاجتماعي مزوّرة.





ونشر يحيى الموجي مستنداً منسوباً لزواج سعاد حسني من العندليب عرفياً، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك».



وكتب الموجي: «مفيش حيره ولا حاجه، واضح إن العقد ده مزوّر، علشان مكتوب في آخره جمهورية مصر العربية 1960، وفي الوقت ده كان اسمها الجمهورية العربية المتحدة. صح كلامي».





وضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة حول جدل حقيقة زواج العندليب وسعاد حسني، الأمر الذي أثار حيرة كبيرة لدى الجمهور، بين نفي أسرة العندليب وتأكيد أسرة السندريلا زواجهما، وخروج الموجي ليؤكد أن الثنائي لم يتزوجا.

وكانت تصاعدت الأزمة بين عائلتي العندليب وسعاد حسني في الساعات الأخيرة؛ إثر نشر الأولى رسالة قالت إنها بخط سعاد، لافتة إلى أن فيها ما ينفي وقوع الزواج بين العندليب والسندريلا، الأمر الذي نفته أسرة الراحلة بشكل نهائي، إذ أكدت أن الزواج تم رسمياً بشهادة عدد من الفنانين.





وجاء في الرسالة التي نشرتها أسرة عبد الحليم حافظ بخط يد سعاد حسني كلام عاطفي تضمن إعلانها الانسحاب من حياة العندليب، وقالت: «أصبحت من بعدك أتعس مخلوقة على وجه الأرض»، وبهذه العبارة أشارت أسرة العندليب إلى أن ما حدث بين الثنائي مجرد قصة حب انتهت سريعاً.



