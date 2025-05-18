وجه الفنان اللبناني فضل شاكر تحذيراً إلى جمهوره من الانسياق وراء الأخبار والحسابات الوهمية التي تنشر إعلانات مضللة عن تنظيم حفلات غنائية له.

وأضاف في منشور على حسابه الخاص على إكس: «نود التأكيد أن الإعلان عن أي حفل سيكون فقط من خلال حساباتي الرسمية».

وأطلق شاكر أخيراً عبر يوتيوب أغنية «وغلبني»، التي حققت أكثر من 1.3 مليون مشاهدة خلال يومين فقط.

كما حقق نجاحاً واسعاً الشهر الماضي بأغنيته «أحلى رسمة» التي تجاوزت الـ22 مليون مشاهدة على يوتيوب، ضمن سلسلة نجاحات متتالية بعد غياب طويل.

وجاءت عودة فضل مدعومة بسلسلة «يا غايب» التي عُرضت أخيراً على منصة شاهد، والتي تناولت حياته الشخصية والمهنية في سياق درامي مشوّق، نال إعجاب الجمهور مع تفاعل واسع من مختلف العالم العربي.

كما وجّه فضل رسالة شكر إلى الجمهور على متابعته مسلسل «يا غايب»، والتعاطف الكبير معه، فكتب عبر إكس: «مجدداً، شكراً من القلب لكل من تابع ويتابع مسلسل «يا غايب»، ولكل المتعاطفين مع قضيتي إن برسالة أو تعليق أو فيديو».