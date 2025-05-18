اختصت النجمة القديرة يسرا صحيفة «عكاظ» بتهنئة الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ85، الذي وافق أمس، متمنية له دوام الصحة والتألق، وأن يعود من جديد للساحة الفنية.

وقالت يسرا إنها كانت تتمنى تواجدها في مصر من أجل زيارة الزعيم ومشاركته الاحتفال بعيد ميلاده، ولكنها تحضر مهرجان كان السينمائي، موضحة أنها تعتبر عادل إمام زعيم قلبها وجميع خطواتها في مشوارها الفني، على حد قولها.

ووجهت يسرا رسالة للزعيم عادل إمام، قائلة: «كل سنة وأنت طيب يا زعيم، وربنا يخليك لينا ودائماً رافع رأسنا ورافع رأس الفن كله، وحشتنا ووحشتني جداً، وأنا محظوظة إني اشتغلت معاك أهم أفلام في حياتي».

وأشارت يسرا إلى أنها إذا كانت ستتمنى أمنية تتحقق بالفترة الحالية بشأن الوسط الفني فستكون «رغبتي في عودة الزعيم من جديد على الساحة الفنية وتقديمه أعمالاً جديدة للجمهور بمشاركتي».

واختتمت يسرا حديثها: «ربنا ما يحرمني منك أبداً ويحفظك لينا، كل سنة وأنت بألف صحة وعافية. بنحبك يا زعيم».

وغاب الزعيم عادل إمام عن الساحة الفنية لفترة طويلة دون الظهور أو المشاركة في حدث فني، وقرر أن يقضي معظم أوقاته وسط أحفاده والمقربين في هدوء تام بعيداً عن الساحة الفنية والإعلام.

ويعد مسلسل «فلانتينو» آخر أعمال عادل إمام الدرامية، الذي عُرض في موسم رمضان 2020، ودارت أحداثه حول نور عبد الحميد الشهير بـ«فلانتينو»، الذي يمتلك هو وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم مدارس فلانتينو، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث العمل.