يحتفل الفنان المصري القدير عادل إمام بذكرى مولده الـ85 اليوم السبت 17 مايو، ورغم ابتعاده لمدة 15عاماً عن السينما، إلا أنه يعود من جديد إلى دور العرض من خلال إعادة تقديم عدد من أفلامه الشهيرة، ولكن بصياغات عصرية ورؤى إخراجية جديدة، بمشاركة نجوم من الجيل الجديد، ليتصدر المشهد ويبقى «الزعيم» حاضراً بقوة في ذاكرة جمهوره وواقع السينما المصرية.

وقرر نجوم الجيل الجديد تقديم نسخ معاصرة من هذه الأعمال الشهيرة، بهدف إحياء التراث السينمائي المصري وتقديمه بخطوة جديدة تتناسب مع تطلعات الجمهور الحالي.

شمس الزناتي.. محمد إمام يعيد ملحمة والده

يعود فيلم «شمس الزناتي» إلى الواجهة في نسخة جديدة من بطولة الفنان المصري محمد إمام، وإخراج عمرو سلامة، ومن تأليف محمد الدباح، المشروع يُنفذ تحت رعاية هيئة الترفيه السعودية، ويعد فيلم شمس الزناتي أحد أبرز الأعمال التي تركت بصمة قوية في مسيرة عادل إمام، وقُدّم للمرة الأولى عام 1991 بإخراج سمير سيف.

وبدأ صناع فيلم «شمس الزناتي» تصوير العمل، وشارك في بطولة النسخة الجديدة كل من: أسماء جلال، وعمرو عبدالجليل، وأحمد خالد صالح، ومصطفى غريب، وخالد أنور، وأحمد عبدالله محمود، وأحمد عبدالحميد وغيرهم من النجوم.

«البحث عن فضيحة».. هشام ماجد وهنا الزاهد في نسخة معاصرة

بمعالجة معاصرة، يستعد الفنان المصري هشام ماجد والفنانة المصرية هنا الزاهد لتقديم نسخة جديدة من فيلم «البحث عن فضيحة»، الذي صدر عام 1973، وحقق شهرة كبيرة آنذاك. وتأتي النسخة الجديدة من الفيلم بتوقيع نجله المخرج رامي إمام، وسيناريو جورج عزمي، وبدعم من صندوق Big Time التابع لهيئة الترفيه السعودية.

من جانبه، أكد هشام ماجد في تصريحات تلفزيونية أخيراً، أنه استأذن «الزعيم» عادل إمام قبل البدء في المشروع، وأن الأخير رحب بالفكرة، مشيراً إلى أن سيقدم العمل بروح معاصرة تتناسب مع الجيل الحالي، مع الحفاظ على جوهر القصة الأصلية.

«عصابة حمادة وتوتو».. تجربة جديدة قيد التحضيرات

من بين الأفلام المنتظر إعادة تقديمها أيضاً، فيلم «عصابة حمادة وتوتو» الذي صدر عام 1982، وشارك فيه عادل إمام إلى جانب لبلبة، وأخرجه محمد عبدالعزيز وقصة أحمد صالح.

وكشف المنتج ريمون رمسيس، في تصريح سابق لـ«عكاظ»، التفاصيل، وقال إنه حصل على حقوق الملكية الخاصة بفيلم «عصابة حمادة وتوتو» من مؤلف العمل، مشيراً إلى أن المشروع ما زال في قيد التحضيرات، وأن النجمة المصرية لبلبة أول المرشحين للعمل.

لصوص لكن ظرفاء.. كريم محمود عبدالعزيز يخطط لمشروع جديد

وأعلن الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز عن نيته إعادة تقديم فيلم «لصوص لكن ظرفاء»، الذي صدر عام 1968، وقام ببطولته عادل إمام وأحمد مظهر، وحصد إشادات واسعة حينها من الجمهور.

ويُجرى كريم محمود عبدالعزيز، التحضيرات الأولية للنسخة الجديدة لإعادة إحياء الكوميديا الكلاسيكية بروح معاصرة، مع تطوير الأحداث والشخصيات لتتناسب مع العصر الحديث.