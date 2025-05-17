أعرب «سلطان الطرب» جورج وسوف، عن استيائه من الشائعات المتكررة حول وفاته، التي ترددت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنه يتمتع بحالة صحية جيدة.

وطمأن وسوف جمهوره عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في «إنستغرام»، وظهر وهو يلعب الطاولة، مؤكداً: «أنا بخير وصحتي منيحة وكل الشائعات اللي بتطلع ما فيها شيء، أنا قاعد بحكي معكم وأشاهد مسلسل آسر».

وتابع وسوف: «بترجاكم خفوها مش مستاهلة، بتفاجأ بتليفونات فيك شي؟ أنا بألف خير، أحبكم جميعاً، خيرها في غيرها».

وكتب جورج وسوف تعليقاً على الفيديو:«الحمد لله أنا بألف خير، وإن شاء لله انتو كمان تكونوا بخير».

ولا تعد هذه المرة الأولى التي تنتشر فيها شائعة وفاة جورج وسوف، في كل فترة تخرج هذه الشائعة، تثير قلق الجمهور عليه على مواقع التواصل الاجتماعي ويقوم هو بنفيها.

وفي سياق مختلف، يستعد جورج وسوف لإحياء حفل غنائي ضخم في السويد، السبت 25 مايو الجاري، في واحدة من أبرز محطاته الفنية لهذا الموسم، وسط ترقب كبير من جمهوره في أوروبا والجاليات العربية.