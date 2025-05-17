خرجت الفنانة المصرية القديرة صفية العمري، للرد على حقيقة اعتزالها الفن نهائياً، وذلك بعد ابتعادها عن المشاركة في أعمال فنية خلال السنوات الأخيرة.ونفت صفية العمري خلال لقائها مع برنامج «كلام الناس»، اعتزالها الفن، مؤكدة أن الفنان الحقيقي لا يؤمن بمصطلح الاعتزال، مبررة ابتعادها عن الساحة الفنية بأن ما عرض عليها من سيناريوهات أخيراً لم ينال إعجابها.وأوضحت صفية العمري: «أنا معتزلتش الفن، ومفيش فنان بيعتزل أبدا، ده اعتزاله معناها وفاته، ولكن هو بالنسبة لي أنا اعتزال الأدوار اللي متناسبنيش».وأشارت صفية العمري إلى أنها عُرض عليها خلال الفترة الماضية العديد من السيناريوهات، ولكنها كانت غير مناسبة لمشوارها الفني، معقبة: «المشاهد يتم كتابتها على الهواء وإحنا بنصور فبعتذر لأن مقدرش أهين تاريخي».جدير بالذكر أن آخر أعمال صفية العمري في الدراما التلفزيونية كان الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية الذي عرض عام 2016، والمسلسل من إخراج مجدي أبو عميرة تأليف أيمن بهجت قمر، وشارك فيه إلهام شاهين وهشام سليم ومحمد رياض وحنان شوقي وإنعام سالوسة وسامح الصريطي ودرة وسميرة عبد العزيز وغيرهم.أما عن آخر أعمالها السينمائية فكان مشاركتها عام 2016 في فيلم فص ملح وداخ مع عمرو عبد الجليل وهبة مجدي ومحمد متولي وإنعام سالوسة وويزو وحمدي الميرغني وأمجد عامر ومصطفى أبو سريع وجهاد سعد وعدد آخر من الفنانين.