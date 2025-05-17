تتعرض حفلات النجمتين العالميتين شاكيرا وبيونسيه في ملعب «ميتلايف» بولاية نيوجيرسي لخطر التعطيل بسبب إضراب محتمل لمهندسي القطارات في شركة «نيوجيرسي ترانزيت»، والذي يبدأ فعلياً في منتصف ليل الجمعة.

ويهدد إضراب مهندسي القطارات الأول من نوعه منذ عام 1983، بإغراق الجسور والأنفاق المؤدية إلى الملعب، بما في ذلك نفق لينكولن، بازدحام مروري خانق، مما يعرقل وصول عشرات الآلاف من عشاق النجمتين إلى الحفلات المقررة، ويتسبب في أزمة مرورية خانقة بالولاية الأمريكية.

وأعلنت «نيوجيرسي ترانزيت» إلغاء خدمات القطارات والحافلات إلى ملعب ميتلايف لحفلتي شاكيرا يومي 15 و16 مايو، ولا يزال مصير النقل العام لحفلات بيونسيه الخمس المقررة بين 22 و29 مايو غير مؤكد، ومع توقعات بحضور أكثر من 50,000 شخص لكل حفلة، حذرت إدارة الملعب من تأخيرات تصل إلى ساعتين في خدمات النقل التشاركي مثل أوبر وليفت، إلى جانب ارتفاع أسعار هذه الخدمات بسبب الطلب المتزايد.

خلفية معلوماتية عن القضية

يأتي الإضراب نتيجة نزاع مستمر بين «نيوجيرسي ترانزيت» ونقابة مهندسي القطارات، التي تمثل 450 مهندساً، ورفض 87% من أعضاء النقابة اتفاقية مبدئية كانت ستمنحهم أول زيادة في الأجور منذ 2019، مطالبين بزيادة متوسط الأجر إلى 171,000 دولار سنويا بحلول 2029، بينما عرضت الشركة متوسط أجر 172,000 دولار سنوياً، لكن النقابة رفعت طلباتها لاحقاً إلى 220,000 دولار، مما سبب انهيار المفاوضات.

ويؤثر الإضراب على حوالى 350,000 راكب يومي يعتمدون على «نيوجيرسي ترانزيت»، ثالث أكبر شبكة نقل بالسكك الحديدية في الولايات المتحدة، والتي تربط نيوجيرسي بنيويورك، ومع توقف القطارات، يضطر الركاب إلى استخدام السيارات، مما يزيد الضغط على الطرق السريعة مثل طريق نيوجيرسي السريع ونفق لينكولن، بالإضافة إلى رسوم ازدحام تصل إلى 9 دولارات للدخول إلى مانهاتن.

وتعد حفلات شاكيرا وبيونسيه، من أكبر الفعاليات الموسيقية لهذا العام في المنطقة، وتعتمد بشكل كبير على النقل العام، وفي السابق، نقلت «نيوجيرسي ترانزيت» 80,000 معجب لحفلات تايلور سويفت في ميتلايف عام 2023، مما يبرز أهمية القطارات في إدارة الحشود، وأعلنت إدارة الملعب عن بدائل محدودة، مثل حافلات من محطة بورت أوثوريتي في نيويورك، لكن هذه الخدمة تتطلب الحجز المسبق ولا تكفي لاستيعاب الحشود الضخمة.