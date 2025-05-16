ردت الفنانة المصرية أمينة خليل، على أنباء ارتباطها من جديد واستعدادها لحفل زفافها بالفترة القادمة، مشيرة إلى أنها إذا أرادت الحديث عن حياتها الشخصية ستخرج للجمهور وتخبرهم بالأمر بشكل واضح. وعلقت على أنباء استعدادها للزواج قريباً، في برنامج «سينماتك»، على هامش وجودها في مهرجان كان السينمائي بدورته الـ 78. حيث قالت إنها تحترم خصوصية الحياة الشخصية لكل فنان سواء على الصعيد العائلي أم العاطفي.

وتابعت أمينة خليل: «أنا اخترت أن أكون ممثلة، واخترت الشهرة بنفسي، لكن هناك أشخاصًا آخرين لم يختاروا ذلك، ولا يصح أن يتحملوا نتائج قراري، وأحرص دائمًا على احترام خصوصيتهم، ولا أحب الحديث عن هذه الأمور عبر الشاشات».

ووجهت رسالة إلى جمهورها قائلة: «من الطبيعي أن يكون لدى الناس فضول لمعرفة التفاصيل، لكنني أتمسك بمبدئي الدائم: عندما أقرر التحدث، فسأفعل ذلك برغبة صادقة، وسأشارك الأمر على السوشيال ميديا اصبروا وستفرحون معي».

وبدأت التكهنات حول ارتباط أمينة خليل أخيرًا بعد تداول مقطع فيديو تظهر فيه برفقة المصور أحمد زعتر وهو يلتقط صورًا لها خلال ظهورها في مهرجان كان السينمائي، ما دفع الكثيرين لطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بينهما.

وسبق أن تألقت أمينة خليل في موسم رمضان الماضي لعام 2025 بمسلسل «لام شمسية»، الذي تصدرت محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر والوطن العربي منذ عرض حلقاته الأولى، وضم العمل كلا من: أحمد السعدني، محمد شاهين، علي البيلي، يسرا اللوزي، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخي، ياسمين العبد، يارا جبران، مصطفى عسكر، علي قاسم، فاتن سعيد، والعمل من تأليف مريم نعوم، وإخراج كريم الشناوي.