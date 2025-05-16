أعلن الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري القدير عبدالرحمن أبو زهرة، انتهاء أزمة توقف مستحقات المعاش الخاصة بوالده بعد ظنهم أنه توفي، الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً وغضباً من محبي الفنان على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وشارك نجل عبد الرحمن أبو زهرة، صورة لأحدث ظهور لوالده في منشور عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، موضحاً أنه تلقى عدداً من الاتصالات بشكل فوري في أزمة والده من بينهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، بعد أقل من ثلاثين دقيقة من نشر المنشور، وتعهد بمتابعة الأمر شخصيًا.

كما أشار أحمد أبو زهرة إلى أن والده تلقى اتصالاً من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث قدموا اعتذاراً رسمياً عمّا حدث من خطأ إداري، وأبلغوه باستئناف صرف مستحقات معاش والده خلال الفترة القادمة.

وأكد نجل الفنان القدير أن الهيئة أرسلت وفداً رسميًا إلى منزل والده لتقديم باقة من الزهور والاعتذار عن الخطأ، لكن الفنان لم يتمكن من استقبالهم لأسباب صحية؛ فقام أحمد باستقبالهم نيابة عن العائلة.

واختتم أحمد حديثه أن الأزمة تم حلها بشكل رسمي، مع تقديم ما يثبت تصحيح الوضع، موجهاً الشكر لكل من ساعد في حل تلك الأزمة، قائلاً:«شكرا جزيلا للدكتور أشرف ذكي وشكرا لكل من اهتم بحل الموضوع، الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي نقابة المهن التمثيلية المصرية».

وتعود أزمة عبد الرحمن أبو زهرة، عندما خرج نجله في منشور معرباً عن استيائه من وقف المعاش الخاص بوالده، بسبب نتيجة إخطار من مصلحة الأحوال المدنية يفيد بوفاة عبدالرحمن أبو زهرة، ما دفع التأمينات لوقف المستحقات المالية، وهذا ما أغضب الأسرة.