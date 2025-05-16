تستعد عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، اليوم (الجمعة)، لكشف النقاب عن وثيقة رسمية تحسم الجدل المستمر منذ عقود حول زواج «العندليب الأسمر»، وهو اللغز الذي حيّر محبي عبد الحليم حافظ في مصر والعالم، المعروف شعبياً بعبارة «حبيبتي من تكون». سيُحل هذا اللغز أخيراً عبر إعلان رسمي من العائلة في الساعة السادسة مساءً عبر صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي.

أعلنت العائلة، ومن بينهم محمد شبانة، نجل شقيق العندليب، وعبد الحكيم الشناوي أحد أفراد العائلة، عن نيتها نشر مستندات تكشف حقيقة ارتباط عبد الحليم حافظ بإحدى الشخصيات المشهورة، وهو اللغز الذي ظل يشغل الجمهور منذ وفاته في 30 مارس 1977، وقد أثار هذا الإعلان موجة من الترقب والتكهنات بين عشاق الفنان، الذين طالما تساءلوا عن حياته العاطفية الغامضة.

وُلد عبد الحليم حافظ، واسمه الحقيقي عبد الحليم شبانة، في 21 يونيو 1929 بقرية الحلوات التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية. عاش طفولة صعبة بعد وفاة والدته بعد ولادته بأيام، ثم وفاة والده قبل أن يتم عامه الأول، ليتربى في بيت خاله. وبدأ مشواره الفني في الخمسينات، وسرعان ما أصبح واحداً من أعظم المطربين في الوطن العربي، بفضل صوته العاطفي وأغانيه الرومانسية مثل «أي دمعة حزن»، و«قارئة الفنجان».

على الرغم من شهرته الهائلة، ظلت حياة عبد الحليم الشخصية محاطة بالغموض، خصوصا في ما يتعلق بزواجه، وترددت شائعات على مر السنين عن ارتباطه بفنانات شهيرات، لكن لم يتم تأكيد أي منها رسميا، هذا الغموض غذّى فضول الجمهور، خصوصا أن عبد الحليم كان يُعرف بحياته الخاصة المنضبطة وتركيزه على فنه، وقد أشار البعض إلى أن مرضه المزمن بالبلهارسيا وتدهور حالته الصحية ربما أثرا على قراراته الشخصية.

في الأيام الأخيرة، أثارت تصريحات عائلة عبد الحليم حافظ، ومنشورات عبر صفحات منسوبة لها على «فيسبوك» ضجة كبيرة، ووعدت العائلة بتقديم وثائق رسمية تنهي الجدل، سواء بتأكيد زواج العندليب من سيدة شهيرة أو نفي هذه العلاقات نهائياً. وتشير بعض التقارير إلى أن العائلة ستوضح أيضا حقيقة علاقته بفنانة شهيرة، مؤكدة أنها لم تصل إلى مرحلة الزواج.

تفاصيل الإعلان المنتظر

وفقاً لمنشورات العائلة، سيتم الكشف عن الوثيقة اليوم (الجمعة) في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة. وأكدت العائلة أن هذا الإعلان سيُنشر عبر صفحاتها الرسمية، بهدف «إزاحة الستار عن الحقيقة» ودحض الشائعات التي رافقت مسيرة العندليب لنحو نصف قرن. وأثار هذا الإعلان نقاشات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر محبو العندليب عن حماسهم لمعرفة الحقيقة، بينما تساءل آخرون عما إذا كانت هذه الوثيقة ستغير من إرثه الفني.