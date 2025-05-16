في تطور مفاجئ، كشف الفنان المصري ماجد المصري، أنه تعرضه لوعكة صحية مؤخراً أجبرته على الخضوع لعملية جراحية في الأسنان بشكل فوري، مشيراً إلى أنه كان يهمل في متابعة حالته الصحية.

وشارك ماجد المصري جمهوره، مقطع فيديو يروي تجربته، حيث قال إنه كان يعاني من آلم شديد في الأسنان استلزم ذهابه إلى الطبيب ليتفاجأ بأنه سيخضع لعملية جراحية دون سابق معرفته.

وحذر ماجد المصري الجمهور من إهمال ألم الأسنان، قائلًا: «أنا مش بهتم أوي بصحتي، وفجأة حسيت بألم شديد في أسناني، رحت للدكتور على إن الموضوع بسيط، لكنه فاجأني بقرار إجراء عملية فوراً، ولولا ثقتي فيه مكنتش وافقت».

وأشار المصري إلي أن بالرغم من حالته الصحية، حرص على تلبية دعوة تكريم له من جامعة بني سويف في مصر، احتراماً للجمهور والطلاب.

وقال المصري خلال كلمته في الحفل بجامعة بني سويف: «استقبالكم هزني جداً، لأنكم مش مجبورين تعملوا كده ولما عرفت إن الطلبة مصممين على وجودي مقدرتش أتأخر، رغم إني لسه عامل عملية».

وعلى جانب آخر، حقق ماجد المصري، نجاحاً كبيراً بدوره المختلف في مسلسل «إش إش»، الذي عرض في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم مي عمر، هالة صدقي، إدوار، إنتصار، دينا، طارق النهري، شيماء سيف، علاء مرسي، عصام السقا، إيهاب فهمي وغيرهم، والعمل من إخراج محمد سامي.