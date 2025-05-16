تعاقدت الفنانة المصرية ياسمين رئيس على بطولة فيلم «الست لما» مع الفنانة المصرية يسرا، وتجري حالياً التحضيرات الخاصة بالعمل تمهيداً للبدء في تصويره بعد عيد الأضحى القادم.

فيلم «الست لما» بطولة يسرا، ياسمين رئيس، محمود البزاوى، رانيا منصور، دنيا سامي وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت.

وفي سياق آخر، شاركت ياسمين رئيس في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل «منتهي الصلاحية» ويشاركها محمد فراج، هبة مجدي، تامر نبيل، سامي مغاوري، دنيا ماهر، حسن مالك، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد هشام عبيه وإخراج تامر نادي.

وعرض لياسمين رئيس في النصف الأول من رمضان الموسم الثاني من مسلسل «جودر» بطولة ياسر جلال، ياسمين رئيس، جيهان الشماشرجي، أحمد فتحي، وفاء عامر، تارا عماد، نور اللبنانية، وليد فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

وفي سياق آخر، حقق فيلم «الهنا اللي أنا فيه» لياسمين رئيس إيرادات كبيرة بدور العرض، وتشاركها في البطولة دينا الشربيني، كريم محمود عبد العزيز، مريم الجندي، حاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.