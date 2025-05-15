أشعل الإعلامي المصري البارز رئيس الإذاعة المصرية الأسبق عمر بطيشة، موجة من الجدل عبر منشور على حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، وجه فيه انتقاداً ساخراً لأداء الفنانة ياسمين عبدالعزيز في الإعلانات التجارية.

وكتب بطيشة عبر حسابه الرسمي، قائلاً: «الممثلة ياسمين عبدالعزيز، من كتر الغمز في الإعلانات بقى الغمز عندها حركة عصبية لا إرادية دائمة» في منشور، ساخر، لاقى تفاعلاً واسعاً من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين مؤيد لتعليق بطيشة ومدافع عن ياسمين عبدالعزيز، التي تُعد من أبرز نجمات الدراما والسينما المصرية.

واشتهرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز بأدوارها الكوميدية والرومانسية، ولها حضور قوي في الإعلانات التجارية، خصوصا في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت وجهاً إعلانياً للعديد من العلامات التجارية الكبرى، واعتمدت «الغمز» كجزء من أسلوبها الجذاب، مما جعل تعليق بطيشة محط اهتمام، في حين يُعرف بطيشة، الإعلامي المخضرم، بآرائه الجريئة وتعليقاته الناقدة على الأداء الفني والإعلامي، مما جعله شخصية مثيرة للجدل في الأوساط المصرية.

وأثار منشور الإذاعي عمر بطيشة تفاعلاً كبيراً من الجمهور، معتبرين أن تكرار «الغمز» في إعلانات ياسمين عبدالعزيز أصبح مبالغاً فيه، وكتب أحد المستخدمين: «بطيشة قال الحقيقة، الغمز بقى زيادة عن اللزوم»، في المقابل، دافع آخرون عن الفنانة، مشيرين إلى أن هذه الحركة جزء من أسلوبها الفني المميز، وعلق أحد المعجبين: «ياسمين نجمة وأي حركة بتعملها بتبقى حلوة، بطيشة يركز في شغله أحسن»، كما اعتبر بعض المتابعين أن التعليق يحمل طابعاً شخصياً، مطالبين بطيشة بتوجيه نقده بأسلوب أكثر مهنية.