كشفت الفنانة وصانعة المحتوى السورية بيسان إسماعيل، تفاصيل رحلة خروجها وأسرتها من سورية إلى تركيا عبر قوارب الموت.

وقالت بيسان خلال استضافتها في برنامج «الفصول الأربعة» مع الإعلامي اللبناني علي ياسين: «عشت تفاصيل مروعة مع أسرتي، لاسيما مع فقدان والدي الذي لم نتمكن من الوصول إلى جثته، ما أصابني بفوبيا الفقد، وأدى هذا الأمر إلى زيادة خوفي على والدتي في رحلة بحثها عن جثة والدي المفقودة».

وأوضحت بيسان أن قرار خروج عائلتها من سورية في ذلك الوقت لم يكن سهلًا على الإطلاق، مشيرة إلى أن والدتها اتخذت القرار بعد دراسة طويلة، وقالت «لا أعرف كيف تحلت والدتي بهذه الشجاعة غير العادية».

وأضافت، «لقد بعنا منزلنا في سورية لتأمين رحلة لجوء آمنة إلى تركيا، كما استقالت والدتي من عملها، وأنهينا كل شيء هناك، ومع أن والدتي دفعت أموالًا طائلة لتوفير قارب أكثر أمانًا، إلا أننا فوجئنا بأن القارب يقل نحو 40 شخصًا، وهو ما خالف الاتفاق، لكننا اضطررنا إلى قبول الأمر لأنه لم تكن هناك أي خيارات أخرى».

وذكرت بيسان أنها كانت تبلغ من العمر 12 عامًا في وقت مغادرتها وعائلتها سورية، وشقيقها كان في التاسعة من عمره، لافتة إلى أن رحلة الخروج من سورية كانت مرعبة، بالنظر إلى السير ليلة كاملة للوصول إلى نقطة محددة في الجبل، وأكدت أن القارب الذي أقلهم للخروج من سورية لم يكن له قائد إلى حين تبرع شاب مجهول لقيادته لما يقارب ساعتين حتى وصلوا إلى وجهتهم بسلام.

وأكدت المغنية السورية عدم مقدرتها نسيان أصوات صرخات الأطفال وحالة الرعب في البحر، قائلة إن بعضهم حاول كسر حدة وهول الموقف بغناء أغنية «عندك بحرية» للراحل وديع الصافي، ما دفع الجميع لمشاركة الغناء والهدوء نسبيًا، على حد قولها.