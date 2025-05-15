شن الموسيقار أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة، هجوماً واسعاً على هيئة المعاشات في مصر بعد إيقافهم معاش والده، ظناً منهم بأن الفنان القدير توفي، مؤكداً أن ما حدث مع والده لا يليق بقيمته الفنية ومشواره.

وشارك نجل عبدالرحمن أبو زهرة متابعيه صورة لأحدث ظهور لوالده وهو يحتفل بعيد ميلاده بعد اختفائه لفترة طويلة عن الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع «فيسبوك».

وأكد نجل الفنان المصري القدير، في منشوره، أن والده يتعرض بين الحين والآخر لشائعات كثيرة ومنها شائعة وفاته، ولكنه يخرج على الفور لنفي كل تلك الأقاويل، مضيفاً أن ما حدث من هيئة المعاشات فاق التوقعات.

وروى نجل أبو زهرة ما حدث لوالده في هيئة المعاشات، قائلاً: «قامت هيئة المعاشات بإيقاف المعاش الخاص به؛ نظراً لوفاته، وهذه المرة مؤسسة تابعة للدولة وليست إشاعات عبر وسائل التواصل، وأرسلنا ممثلاً عنا للمعاشات لكي نستفسر عن سبب إيقاف المعاش، فكانت الإجابة صاعقة أن الأحوال المدنية أخطرتهم بذلك».

وتابع أحمد أبو زهرة في منشوره: «ومن أجل أن يتأكدوا أن هذا لم يحدث هناك خياران: إما أن يأتي بنفسه إليهم أو أن يرسلوا مندوباً عنهم لمقابلته، والتأكد أنه ما زال على قيد الحياة، طبعا رفضنا أن أي أحد غريب يدخل البيت ويقتحم خصوصيته بهذا الشكل، وطبعا حالته الصحية لن تسمح له أن يذهب إلى المعاشات».

واختتم نجل عبدالرحمن أبو زهرة حديثه معرباً عن استيائه مما حدث من هيئة المعاشات في مصر، مضيفاً: «إذا كان هو ده التعامل مع فنان معروف مثله، فما بالكم مع مواطن عادي كل اللي عمله إنه قرر يقضي أيامه الأخيرة في هدوء ودون ضجيج حوله». يذكر أنه في عام 2023، أعلن نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة اعتزال والده الفن نهائياً، عقب معاناته من أزمات صحية، ودخوله في حالة اكتئاب، بعد وفاة زوجته، مشيراً إلى أن هذا القرار ليس فيه رجعة.