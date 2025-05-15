شهد اليوم الثاني من مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 78، حضوراً مميزاً لعدد من النجوم والنجمات العالميين والعرب على السجادة الحمراء الخاصة لعرض فيلم «Mission impossible – The final reckoning»، بطولة النجم العالمي توم كروز وعدد آخر من النجوم.

وخطف النجم العالمي الأمريكي توم كروز الأضواء على السجادة الحمراء ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي، وسط أجواء حماسية، وذلك خلال تواجده لحضور عرض فيلمه الجديد المرتقب طرحه خلال هذا الصيف.

وشهد الحدث حضوراً بارزاً لصناع الفيلم، وعلى رأسهم المخرج كريستوفر ماكواري، إلى جانب طاقم التمثيل: بوم كليمنتييف، سايمون بيج، إيساي موراليس، هانا وادينغهام، ترامل تيلمان، هايلي أتويل، وأنجيلا باسيت، وسط أجواء احتفالية حماسية وتغطية إعلامية كثيفة.

بينما تواجدت النجمة المصرية يسرا على السجادة الحمراء للفيلم برفقة محمد التركي مستشار مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي والمنتج السينمائي.

وتألقت يسرا في إطلالتها حيث ارتدت فستانًا من اللون الذهبي وتمير بستايل الكاب الطويل وزخارف مطرزة ذهبية للنباتات نسقته بحزام خصر أخضر، واعتمدت في اختيارها على مكياج خفيف أبرز جمال ملامحها.

كما حضرت التركية هاندة أرتشيل على الريد كاربت بفستان وردي من تصميم جيامباتيستا، بينما اختارت الفنانة المصرية نسرين طافش إطلالة لافتة وجريئة، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون التركواز، تميز بتصميم مكشوف عند منطقة الصدر وفتحة ساق جريئة، مخالفة قواعد اللباس التي وضعها هذا العام مهرجان كان السينمائي.

وفي سياق آخر، وضع مهرجان كان السينمائي هذا العام 2025، قواعد بشأن ملابس النجمات ومن ضمن الشروط منع الإطلالات الجريئة على السجادة الحمراء.