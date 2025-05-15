شارك الفنان اللبناني وليد توفيق جمهوره كواليس اللقاء الذي جمعه في القاهرة مع أخطبوط العود الفنان السعودي القدير عبادي الجوهر وسط أجواء فنية طغى عليها الطرب الأصيل.

واستعاد الثنائي ذكريات فنية خالدة من مسيرتهما الطويلة خلال اللقاء الذي توج بوصلة غناء جمعتهما وسط حضور أصدقاء بينهما.

وأعرب وليد توفيق عن سعادته بهذا اللقاء عبر حسابه الرسمي على بموقع «إنستغرام»، حيث نشر صورة تجمعه بالجوهر وعلّق قائلًا: «في القاهرة الحبيبة، جلسة لا تُنسى مع الصديق الغالي الفنان القدير عبادي الجوهر».

وتابع في منشوره: «جلسة استعدنا فيها الكثير من الذكريات، وكان العود سيد الموقف مع أغانينا المشتركة من الزمن الجميل».

وفي سياق مختلف، يستعد وليد توفيق لإطلاق أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم «أنتِ بالناس كلهم»، الذي انتهى أخيرا من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية، والمقرر طرحها خلال الأيام القادمة تزامنًا مع موسم صيف 2025.

وكشف وليد توفيق أخيرا عبر حسابه الشخصي بموقع «إنستغرام»، مشاركة الفنانة المصرية ندى بهجت في فيديو الكليب الخاص بالأغنية في أول تعاون يجمعهما، وسط ترقب من جمهور توفيق الذي ينتظر العمل الجديد بفارغ الصبر.

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