كشفت الفنانة الإماراتية أحلام عملها على مشاريع عدة حالياً تتضمن إصدار ألبومات بلهجات عربية مختلفة تشمل الإماراتية والمصرية واللبنانية والمغربية.



وأكدت في سلسلة مقاطع مصورة عبر حسابها على إنستغرام، سعيها إلى تأسيس جمهور راقٍ، يحترمها ويحترم فنها، موجهة النداء لجمهورها بمساعدتها عبر تقديم أفكار لتدشين ألبومها الجديد، فقالت: «أرجوكم شاركوني أفكاركم، أكتبوها لي».

أما عن نشاطها على المسرح، فأكدت أحلام أنها لا تنتمي إلى فئة الفنانين الذين يفضلون إقامة حفلات متواصلة بشكل يومي، لكنها في المقابل تتحضر لسلسلة من العروض في دبي، الكويت، السعودية، قطر، البحرين، وسلطنة عمان، لافتةً إلى أن الإعلان عن هذه الحفلات سيتم فور الانتهاء من جميع الترتيبات الفنية من موسيقيين، ومايسترو، وتواريخ محددة.

وعن حقيقة تأجيل طرح الجزء الثاني من ألبومها الأخير «العناق الأخير»، رغم إعلانها المسبق جهوزية العمل منذ فترة قالت أحلام: «هالمرة ما رح أسمع لصوت أي حد غير صوت أحلام، أنا رح أنزل ألبومي وقت ما أنا أحس إنو ألبومي جاهز»، مؤكدة أن القرار يعود بالكامل لقناعتها الشخصية وشعورها بالتوقيت الأنسب.

وأضافت أن الألبوم الكامل يتضمن 22 أغنية، منها 12 أغنية طُرحت من قبل، بينما الـ10 الباقية «مغنيين، مصورين كلهم فيديو كليب، يعني ضربة زر على يوتيوب ينزلوا»، لكنني فضّلت التريّث لإضافة أغنية أو اثنتين جديدتين، بهدف تقديم عمل متكامل يليق بجمهورها.