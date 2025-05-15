يعيش النجم الكندي جاستن بيبر، أزمة جديدة بعد أن أصبح مديناً بمبلغ يصل إلى أكثر من 8 ملايين دولار لمدير أعماله السابق سكوتر براون الذي تدهورت علاقته به في أعقاب فشل جولته الغنائية عام 2022، واندلعت خلافات مالية بينهما.

وأفادت بعض التقارير بأن جاستن بيبر أصبح على حافة الإفلاس، خصوصاً بعد أن قطع وعداً لشركة Hybe بدفع مبلغ 24 مليون دولار لإنهاء جولته في عام 2022 مبكراً، إضافة إلى المديونية لمدير أعماله السابق.

وادعى جاستن بيبر سابقاً أن مدير أعماله كان يتقاضى أجراً زائداً واتهمه بسرقة الملايين من الدولارات بطرق ملتوية، إلا أن التقارير الصحفية كشفت أخيراً تفاصيل جديدة.

ووفقاً للتقارير السابقة، حصل سكوتر براون على مبالغ وصلت إلى 26 مليون دولار، وهي تفوق مستحقاته، إلا أن التقارير الجديدة كشفت وثائق أكدت أنه لم يكن مستحقاً إلا مليون دولار فقط وتنازل عنها لاحقاً.

وعلى الرغم من أن تقديرات ثروة جاستن بيبر تصل إلى 300 مليون دولار، خصوصاً بعد أن بيعت حقوق أغانيه في 2022 مقابل 200 مليون دولار، إلا أن المصادر المقربة منه أعربت عن قلقها من عدم سيطرته على الأمور المالية في الفترة القادمة.

وكشف موقع TMZ الإخباري تفاصيل جديدة مثيرة حول أزمة إفلاس المغني العالمي جاستن بيبر، وذلك من خلال فيلم وثائقي جديد سلط الضوء على الأزمة المالية التي مر بها في أعقاب تخلّيه المفاجئ عن جولته الغنائية.

وبحسب ما ورد، فقد اضطر بيبر لإلغاء جولته نتيجة معاناته من مشكلات صحية ونفسية، لكن تبعات هذا القرار لم تتوقف عند الجانب الصحي، إذ تبين لاحقاً أنه بات مُفلساً مالياً. والسبب يعود إلى ديون ضخمة لصالح شركة AEG، الجهة المروجة لجولته، والتي دفعت له مبلغ 40 مليون دولار كدفعة مقدمة، فيما تبقى عليه سداد 24 مليون دولار بعد توقف العروض.

في تلك المرحلة الحرجة، تدخلت شركة Hybe، التي كانت مملوكة سابقاً لمدير أعماله سكوت براون، لمساعدته، ووافقت على تسوية الدين بشرط أن يوقع بيبر على سند يُلزمه بتسديد المبلغ خلال 10 سنوات.

غير أن تقارير TMZ تشير إلى أن بيبر لم يلتزم بالاتفاق، إذ سدد دفعة واحدة فقط ثم توقف عن الدفع، مما يزيد من تعقيد أزمته المالية.