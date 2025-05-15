أعلن المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية ووكيل النقابة العامة الدكتور محمد عبدالله، تخفيض عقوبة مؤديي المهرجانات الشعبية محمد مصطفى، الشهير بـ«حمو بيكا»، ورضا محمد الشهير بـ «رضا البحراوي»، بعد إيقافهما بتهمة إساءتهما لمؤسسات الدولة.

وأكد في بيان رسمي صادر عن النقابة بأن مجلس التأديب بالنقابة قرر بجلسته المنعقدة بتاريخ 7 مايو، قبول الالتماس المقدم من العضو رضا البحراوي بشأن الأضرار التي لحقت به نتيجة قرار الإيقاف، والتي تمثلت في خسائر مادية جسيمة وشروط جزائية والتزامات أثّرت على فرقته الموسيقية. وبناء عليه قرر مجلس التأديب تخفيض مدة العقوبة من شهر إلى خمسة عشر يومًا، بعد تعهّده بالالتزام التام بقانون النقابة وقراراتها وعدم تكرار المخالفات مستقبلاً.

وفي السياق ذاته، وافق النقيب العام ومجلس إدارة النقابة على الالتماس المقدم من حمو بيكا، وقرروا تخفيض مدة إيقافه من شهرين إلى شهر واحد، بعد تقدمه باعتذار رسمي وتعهد بعدم تكرار الأفعال المخالفة.

وأكد المتحدث في ختام البيان، حرص النقابة الكامل على تطبيق القانون بروح من العدالة، ودعمها المستمر لأعضائها الملتزمين بالمعايير المهنية والأخلاقية التي تحفظ كرامة الفنان وتليق بدوره داخل المجتمع.