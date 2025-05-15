أعلن الحساب الرسمي لـ«موسم جدة» عبر «إنستغرام» عودة مسرحية «الباشا»، بطولة الفنان المصري كريم عبدالعزيز، إلى الخشبة السعودية، بعد النجاح الكبير الذي حققته ضمن فعاليات «موسم الرياض» نهاية العام الماضي.

وشارك الحساب مقطعاً ترويجياً للمسرحية، معلناً انطلاق العروض اعتباراً من 21 إلى 24 مايو الجاري على خشبة المسرح العربي في «سيتي ووك» جدة. وكتب معلّقاً: «الضحك عنوان ليالينا الجاية... مسرحية الباشا تنتظركم بمواقف مضحكة ولحظات مشوّقة».

المسرحية التي سبق وقدمت عروضها بين كانون الأول 2024 وكانون الثاني 2025 على مسرح بكر الشدي، شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً دفع إلى تمديد مدة العرض، لتعود اليوم وتكمل نجاحها في جدة.

تدور أحداث «الباشا» حول «أبو المعاطي الباشا»، ربّ أسرة بسيطة تعيش فوق سطح مبنى قديم، تنقلب حياتهم رأساً على عقب حين ينتقلون للعيش في فيلا فخمة تملكها المليارديرة «ليلى الصياد»، لتبدأ سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

يُشارك كريم عبدالعزيز البطولة كل من هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، هيدي كرم، ومصطفى البنان، في عرض يجمع بين الكوميديا الذكية والدراما الاجتماعية الخفيفة.