انتقل إلى رحمة الله تعالى الفنان السوداني الشاب محمد فيصل الجزار، بشكلٍ مفاجئ، في مقر إقامته بمدينة القضارف شرق السودان.

وكشفت مصادر مقربة من محمد الجزار أن رحيله كان مفاجأة غير متوقعة، خصوصا أنه تعرض لوعكة صحية قبل أيام قليلة من وفاته، لكن القدر لم يمهله لتلقي العلاج المناسب لحالته الصحية.

وتداولت عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صور من اللحظات التي شهدت دفن الجثمان، وكان لافتاً للانتباه اقتصار المراسم على عدد قليل من الأهل والأصدقاء المقربين.

ولد الجزار في العاصمة السودانية الخرطوم، وانتقل فيما بعد للقاهرة لدراسة التوزيع الموسيقي وهندسة الصوت، ثم بدأ مشواره الفني في مطلع الألفية، وقدم مجموعة من الأغاني أبرزها «يا غريب الله معاك»، «أشوفك»، «ارحل»، «السويتو أنت»، «طار الكلام»، وغيرها، واستطاع خلال مشواره الفني أن يتعاون مع عدد من نجوم الأغنية، أشهرهم طه سليمان، ومعتز صباحي، وأحمد وحسين الصادق.