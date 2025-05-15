عقدت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر، صباح اليوم، أولى جلسات محاكمة نجل الفنان المصري محمد رمضان، على خلفية اتهامه بالتعدي على طفل داخل نادٍ شهير، وذلك في ظل غياب المتهم ووالده عن الجلسة.

وأوضح فريق الدفاع عن نجل رمضان، بأن تغيبه جاء نتيجة إصابته بوعكة صحية مفاجِئة، تمثلت في ارتفاع بدرجة الحرارة ونزلة برد حادة، فضلًا عن شعوره بالتوتر الشديد بسبب المحاكمة، وهو ما حال أيضًا دون حضور والده.

ورغم غياب المتهم، شهدت الجلسة حضور هيئة الدفاع وممثل الطرف المدعي، حيث قررت المحكمة السير في الإجراءات القانونية استنادًا إلى محاضر الضبط والتحقيقات التي تم جمعها سابقًا حول الواقعة.

وخلال الجلسة، طالب دفاع أسرة الطفل المجني عليه بتعويض مدني مؤقت قدره مليون جنيه، تعويضًا عن الأذى النفسي الذي تعرّض له الضحية، نتيجة ما وصفوه بـ«حالة الرعب» التي تسبب بها المتهم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ تقدمت به سيدة إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اتهمت فيه نجل الفنان محمد رمضان بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر 12 عامًا داخل دورة مياه بنادٍ داخل أحد الكمبوندات الشهيرة؛ ما أسفر عن إصابته بكدمات وإصابات سطحية في الوجه، بحسب والد الطفل.

ورغم الحديث عن احتمال التسوية الودية بين الطرفين، فقد أكد والد الطفل أن الفنان محمد رمضان أو أيًّا من ممثليه لم يتواصل معه، مشددًا على أن اللجوء للقضاء هو السبيل الوحيد لحسم القضية.