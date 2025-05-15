بعد مسيرة حافلة في السينما والتلفزيون والمسرح، أعلنت نقابة الفنانين السوريين، مساء (الأربعاء)، وفاة الفنان السوري أديب قدورة عن عمر 76 عاماً، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة في الأسابيع القليلة الماضية.

ولمع نجم قدورة في بداية سبعينات القرن الماضي عندما أدى بطولة فيلم «الفهد»، الذي شكل علامة فارقة في تاريخ السينما السورية وحقق العديد من الجوائز وإشادات النقاد.

وقدورة من مواليد عام 1948، وينتمي لعائلة فلسطينية استقرت في حلب، وكان ينوي العمل مهندس ديكور وملابس في مسرح جديد في المدينة، تبعاً لاختصاصه الجامعي في الفنون الجميلة، عندما خطف أنظار المخرجين بموهبته وصار ممثلاً مسرحياً.

وبعد سلسلة مسرحيات ناجحة في سورية، شكل فيلم «الفهد» للمخرج الراحل نبيل المالح بداية مسيرة سينمائية طويلة وصلت إلى نحو 45 فيلماً سينمائياً سورياً مثل «بقايا صور»، أو بإنتاج سوري مصري مشترك مثل فيلم «رحلة عذاب».

كما شارك قدورة في الفيلم الإيطالي «الطريق إلى دمشق»، حيث تمت دبلجة حديثه بالعربية إلى لغة الفيلم الذي تدور أحداثه في العصر الروماني، وتمت دبلجته لاحقاً لعدة لغات عالمية.

وحضر قدورة أيضاً في الدراما التلفزيونية عبر عدد من المسلسلات، غالبيتها أعمال بدوية وتاريخية، وبينها: «عز الدين القسام»، و«حصاد السنين»، و«الحب والشتاء»، و«سفر»، و«امرأة لا تعرف اليأس».