يحتفل الفنان المصري عادل إمام، أحد أيقونات الفن في مصر والوطن العربي، بعيد ميلاده الـ85 الذي يوافق 17 مايو الجاري، بعد رحلته الفنية الطويلة الخالدة بأعماله المميزة والراسخة في أذهان جمهوره ومحبيه.

وكشف المنتج عصام إمام، شقيق النجم عادل إمام، في تصريح خاص لـ«عكاظ»، عن مفاجآت بشأن مظاهر احتفال «الزعيم» عادل إمام بعيد ميلاده، وقال إن «الزعيم» سيحتفل في أجواء عائلية محدودة داخل منزله، بعيداً عن الأضواء والاحتفالات العامة، بحضور أولاده وأحفاده.

وأشار شقيق عادل إمام إلى أن ابنَي «الزعيم»؛ رامي ومحمد إمام تواصلا مع عدد من الزملاء بالوسط الفني من أصدقاء عادل إمام للحضور، لمشاركته في احتفالية عيد ميلاده بناءً على طلب «الزعيم»، من بينهم الفنانة المصرية لبلبة، والفنانة المصرية يسرا، ومدير أعماله وغيرهم.

وأوضح أن هناك الكثير من نجوم الفن تواصلوا مع الأسرة للحضور، وأن أبناء «الزعيم» طلبوا من الحضور عدم التصوير احتراماً لخصوصية الفنان عادل إمام والأسرة.

وبشأن حالته الصحية، أكد شقيق عادل إمام أنه يتمتع بحالة صحية جيدة، ويقضى معظم وقته في منزله وسط أحفاده وأسرته، ويحرص على متابعة الأخبار بشكل يومي والأعمال الفنية والدراما والسينما التي تقدم بالوقت الحالي.

يذكر أن عادل إمام، يغيب عن جمهوره ومحبيه منذ ثلاثة أعوام، إذ كان آخر ظهور له بالدراما من خلال مسلسل «فلانتينو» 2020، وشاركته العمل الراحلة دلال عبدالعزيز، والراحل سمير صبري، وداليا البحيري، ووفاء صادق، ورانيا محمود ياسين، ومحمد الكيلاني، ورضا إدريس وغيرهم، والعمل من إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر.