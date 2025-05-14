تشارك هيئة الأفلام السعودية في الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي الدولي، الذي يقام في مدينة كان الفرنسية خلال الفترة من 13 إلى 24 مايو 2025.

ويُعد هذا المهرجان، الذي انطلق عام 1946، أحد أهم المحافل السينمائية في العالم، ويستقطب سنوياً مشاركة دولية واسعة من رواد صنّاع الأفلام.

وتتضمن مشاركة هيئة الأفلام جناحاً سعوديّاً يبرز تطورات قطاع الأفلام المحلي، إلى جانب وفد رسمي من موظفي الهيئة، وعددٍ من الشركاء الرئيسين، من بينهم وزارة الاستثمار، وفيلم العلا، ونيوم، وصندوق التنمية الثقافي، واستوديوهات إم بي سي، وإثراء (مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي)، ومهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، إضافة إلى ركنٍ مخصص لشركات الإنتاج والتوزيع من القطاع الخاص، دعماً لحضورها الدولي واستعراضاً لفرص التعاون والاستثمار.

وتشمل المشاركة تنظيم عدد من الجلسات الحوارية والنقاشية التي تستقطب نخبة من صنّاع القرار والمؤثرين في الصناعة السينمائية، وتضمنت الجلسات الحوارية جلسة بعنوان «طرق الرواد.. دور صنّاع الأفلام في خلق فرصهم»، وأخرى «أفلام في طور الإبداع»، التي تستعرض مشاريع الأفلام قيد الإنتاج، إلى جانب نقاش الطاولة المستديرة «الجانب التجاري في إنتاج الأفلام»، الذي يتناول الأبعاد الاقتصادية لصناعة السينما.

وتتضمن الفعاليات جلسة تواصل بعنوان «لقاء صنّاع الأفلام السعوديين»، وفعالية غداء التواصل بعنوان «التبادل السينمائي»، التي تجمع ممثلي الهيئة بالقطاع الخاص؛ لاستعراض أبرز إنجازات القطاع السينمائي المحلي وتعزيز فرص التعاون المشتركة.

وتُعد هذه المشاركة خطوة إستراتيجية ضمن جهود الهيئة في تطوير القطاع محليّاً، وتمكين المواهب السعودية، وبناء شبكة علاقات فاعلة تسهم في دعم الحراك السينمائي السعودي وتمثيله في أهم المحافل العالمية.