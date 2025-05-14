كشفت الشركة المنتجة للمسلسل التركي الشهير «أبواب القدر»، الإعلان التشويقي للموسم الثاني الذي ينتظره جمهور الدراما التركية بحماس كبيرة، استعداداً لعرضه قريباً وحصرياً عبر منصة TOD.

يعود المسلسل بموسم جديد يحمل الكثير من الأحداث الدرامية والتحولات التي ستغيّر مسار الشخصيات، بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، والذي جذب اهتمام المشاهدين في الوطن العربي بأسلوبه المؤثر المختلف.

ويقدّم المقطع التشويقي لمحة مثيرة عما ينتظر الجمهور من لحظات حاسمة وصراعات داخلية مشوقة ستقلب الأحداث رأساً على عقب.

ويتنافس على البطولة في الموسم الثاني النجمان بيركان سوكولو، وإسراء بيلجيتش، بمشاركة نخبة لامعة من النجوم منهم شكرو أوزيلديز، ميرال تشيتينكيا، إبراهيم سليم، إلتشين أفجان، إليف أكسو، انيس كولاشي، محمد بيلج أصلان، كان تورغوت، جيجك أكار، ومحمد كورتولوش، والمسلسل من إخراج يونس أوزان كوركوت، ومن كتابة أوزان وسنان يورداكول.

يأخذ الموسم الثاني القصة إلى مستوى جديد، حيث تتصاعد التوترات بين الشخصيات مع انكشاف المزيد من الأسرار والخلافات. وبينما يحاول الأبطال مواجهة مشاكل الماضي، تزداد الحبكة تعقيدًا وإثارة، مما يعزز من النجاح اللافت الذي حققه الموسم الأول.