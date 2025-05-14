ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الفنان المصري محمد غنيم؛ تنفيذًا للحكم القضائي الصادر ضده غيابيًا بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهديد طليقته إثر خلافات نشبت بينهما.

وبحسب صحف محلية، فإن الفنان محمد غنيم البالغ من العمر 63 عامًا، يوجد حاليًا في مقر نيابة مصر القديمة لاستكمال إجراءات إعادة محاكمته بعد القبض عليه، إذ من المقرر احتجازه داخل قسم شرطة مصر القديمة حتى تحديد موعد أولى جلسات إعادة المحاكمة.

وتعود القضية إلى عام 2022، حين اتهمت النيابة العامة محمد غنيم، الذي يعمل طبيبًا بشريًا إلى جانب عمله الفني، بتهديد طليقته رانيا نبيل زكي خليفة، شفهيًا وكتابيًا، عبر وسيطة تُدعى زينب حسن، بارتكاب جريمة ضد النفس، مهددًا إياها بالقتل، وإفشاء أمور تمس الشرف وخادشة للحياء، وذلك بغرض الحصول على مبلغ مالي منها.

وكانت محكمة جنايات مصر القديمة قد أصدرت حكمها الغيابي في القضية رقم 15486 لسنة 2022، والمقيدة برقم 2307 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، بالسجن ثلاث سنوات ضد المتهم، قبل أن يتقدم دفاعه بطلب لإعادة إجراءات المحاكمة بعد ضبطه.

وفي النطاق الفني، شارك محمد غنيم في موسم دراما رمضان الماضي لعام 2025، ضمن مسلسل سيد الناس، بشخصية راضي الهواري، إلى جانب نُخبة كبيرة من الممثلين أبرزهم الفنان عمرو سعد، إلهام شاهين، ريم مصطفى، خالد الصاوي، أحمد رزق، أحمد زاهر، بشرى، إنجي المقدم، نشوى مصطفى وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف ورشة قلم ومن إخراج محمد سامي، وإنتاج صّباح إخوان.