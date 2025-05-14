وجه الفنان المصري فتحي عبدالوهاب رسائل مؤثرة لعدد من كبار نجوم الفن، على رأسهم الفنان المصري عادل إمام والفنانة المصرية عبلة كامل، مشيراً إلى أنه تعلم منهم الالتزام.

وخلال لقائه مع برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، قال فتحي عبدالوهاب: «الزعيم عادل إمام أكثر فنان تعاملت معه ووجدته ملتزماً، لا يزود حرفًا على السكريبت المكتوب، معقبًا: «اشتغلت معاه وأنا طالب مشهد في فيلم بخيت وعديلة، وبعدها بعشر سنين عملنا فيلم زهايمر ثم مسلسل عوالم خفية».

وأضاف موجهًا له رسالة محبة: «ربنا يديك الصحة ويخليك ويبارك في عمرك، وأشكرك كمُشاهد على الكنز الفني والكوميدي والإنساني والسينمائي اللي قدمته».

أما عن عبلة كامل، فقال: «ممثلة لازم تعملها حساب، وتشتغل معاها بتركيز».

كما تحدث فتحي أيضًا عن عدد من العمالقة الذين أثّروا في مشواره، منهم محمد صبحي الذي تعلم منه «الالتزام»، وداوود عبدالسيد الذي علمه مسؤولية حرية الأداء، واصفًا يحيى الفخراني بأنه من «أسطوات الشغلانة»، ونبيل الحلفاوي بأنه من «الآباء المؤسسين» لصناعة الفنان الحقيقي.

يذكر أنه عرض لفتحي عبدالوهاب في شهر رمضان الماضي مسلسل «ظلم المصطبة»، الذي ينتمى لنوعية أعمال الـ15 حلقة، من تأليف أحمد فوزى صالح، وإخراج هاني خليفة ومحمد علي، وبطولة إياد نصار، ريهام عبدالغفور، بسمة، أحمد عزمي، محمد على رزق، فاتن سعيد، وعدد آخر من الفنانين، إلى جانب ضيفي الشرف دياب وأحمد فهيم.