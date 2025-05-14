شهد حفل افتتاح الدورة 78 من مهرجان كان السينمائي 2025، المقرر أن تستمر فعالياته حتى 24 مايو الجاري، في مدينة كان الفرنسية، حضوراً مميزاً للنجوم العرب ونجمات الفن والسينما على السجادة الحمراء.

وتألقت العديد من النجمات العربيات بإطلالات خطفت أنظار الجميع وفقاً لقواعد وشروط اللباس الصارمة التي فرضها المهرجان، منهن الفنانة المصرية يسرا التي لفتت الأنظار بفستان أحمر بسيط أضفى عليها لمسة أنوثة راقية، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة طبيعية ومكياجاً هادئاً انسجم مع الطابع البسيط والراقي لإطلالتها.

أما الفنانة المصرية أمينة خليل، فكانت أول الحاضرين في مهرجان كان 2025، وارتدت فستاناً طويلاً باللون الوردي الهادئ مع لمسة مميزة في نهايته أضفت عليه طابعاً فنياً عصرياً خطف الأنظار، ونسّقت إطلالتها مع مكياج لامع وبارز أظهر ملامحها بشكل جذاب.

بينما ظهرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم بإطلالة أنيقة وثوب أبيض اللون طويل على السجادة الحمراء من توقيع المصممة الأسترالية تمارا رالف، وتميّز الفستان بقصّة الأكتاف المكشوفة وتنورة الحوريّة مع تطريز ناعم عند الخصر، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة طبيعية، ما أكمل الإطلالة بسلاسة وأناقة.

كما حضر الافتتاح أيضاً من نجوم العرب كل من الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد التي ظهرت بإطلالة أنيقة ومختلفة، وعمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي في مصر.

النجمات هذا العام طُلب منهن الالتزام بقواعد اللباس الصارمة التي فرضها المهرجان، والتي تمنع الإطلالات الجريئة، وتلزمهن بإطلالات محتشمة تساعد على توفير الوقت على السجادة الحمراء.

إلى جانب ذلك، يشارك عدد من فناني وصنّاع السينما في مصر، في ندوة نقاشية بعنوان «مصر: دولة الأفلام الجماهيرية في العالم العربي»، وذلك يوم الخميس الموافق 15 مايو الجاري، على المسرح الرئيسي في المهرجان.

يشارك في الجلسة بجانب يسرا وحسين فهمي نخبة من صُنّاع السينما المصرية، من بينهم رجل الأعمال سميح ساويرس رئيس «مهرجان الجونة»، عمرو منسي المدير التنفيذي لـ«مهرجان الجونة»، أحمد سامي بدوي المدير العام للجنة مصر للأفلام، والمخرج مراد مصطفى الذي يشارك فيلمه «عائشة لا تستطيع الطيران» في برنامج «نظرة ما» ضمن مهرجان كان السينمائي، إلى جانب منتجة الفيلم سوسن مصطفى.