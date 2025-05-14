تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، شائعات تفيد بوفاة الفنان جورج وسوف، الأمر الذي أثار موجة من القلق والحزن بين جمهوره ومحبيه في مختلف أنحاء الوطن العربي.

الشائعة دفعت مصدرا مقربا من الأسرة إلى الخروج ببيان صحفي يوضح الحقيقة ويطمئن جمهور جورج وسوف في الوطن العربي، حيث نفى البيان هذه الأنباء بشكل قاطع، والتي أثارت حالة من الارتباك بين المتابعين، بعد أن تداولت حسابات وصفحات هذه الشائعة دون التحقق من صحتها.

وأكد المصدر المقرب أن سلطان العرب بخير ويتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مشاكل صحية، مشيرا إلى أن الفنان لم يكن على علم بالشائعة عند انتشارها، وأن حالته مستقرة تمامًا.

كما أشار المصدر إلى أن جورج وسوف ينشغل حاليًا بالتحضير لجولته الأوروبية القادمة، والتي تشمل حفلين في ألمانيا والسويد يومي 24 و25 مايو الجاري، على أن يعود بعدها إلى لبنان لإحياء حفل مشترك مع الفنان آدم يوم 7 يونيو القادم.

وعلى جانب آخر، شارك جورج وسوف أخيرًا في الاحتفال بزفاف نجله حاتم، وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء وعدد من الفنانين، حيث يعد هذا الظهور الأخير لسلطان العرب.

وظهر وسوف في صور ومقاطع مصورة وهو يتلقى التهاني ويشارك ابنه الفرحة، جالسًا على كرسي، ويغني إلى جانبه الفنان راغب علامة الذي قدم معه أغنية «قلبي عشقها»، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما انتهى جورج وسوف من تسجيل أغنيته الجديدة التي ستكون باللهجة المصرية وبتوقيع صناع مصريين، والمقرر طرحها بعد الانتهاء من مرحلة المكساج وتصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الأيام القادمة.