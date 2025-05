في مهرجان «كان» السينمائي 2025، تلقّت نيكول كيدمان تكريما رسميا عن مجمل أعمالها، في محطة لافتة تلخّص رحلة طويلة من الحضور السينمائي المتنوّع. هذا التكريم لا يأتي من فراغ، بل تتويجاً لمسيرة تمتد لأكثر من 4 عقود، قدّمت فيها كيدمان مجموعة من الأدوار التي جمعت بين التحدي الفني والنجاح الجماهيري.ولدت نيكول في هاواي 1967، ونشأت في أستراليا حيث بدأت أولى خطواتها التمثيلية. نالت شهرتها الأولى عالميًا بفيلم Dead Calm (1989)، ثم توسع حضورها في هوليوود مع Days of Thunder وFar and Away. لكنّها لم تكتفِ بأدوار البطولة النمطية، بل انتقلت إلى تجارب تمثيلية أكثر تعقيدا، مثل Moulin Rouge! (2001) وThe Hours (2002) الذي فازت عنه بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة.تميّزت كيدمان بقدرتها على التنقّل بين أنواع مختلفة من الأدوار، من الدراما النفسية إلى الرومانسية، ومن الإنتاجات المستقلة إلى الأفلام التجارية الكبرى. كما عملت في مجال الإنتاج، وأسست لنفسها مكانة مهنية مستقلة عن شهرتها الشخصية.مرت كيدمان بعدة منعطفات في حياتها الشخصية والمهنية، من تجارب زواج وطلاق، إلى أدوار جريئة صنعت بها سمعة فنية واسعة، متوازنة بين الاعتراف النقدي والانتشار الجماهيري. وفي السنوات الأخيرة، انتقلت إلى التلفزيون بنجاح، لاسيما من خلال مسلسل Big Little Lies.يأتي تكريم «كان» لنيكول كيدمان ليضع علامة تقدير جديدة في مسيرتها، ويعكس استمرار حضورها المؤثر في عالم السينما، كوجهٍ فني شكّل جزءاً من الذاكرة البصرية لعقود متعددة.