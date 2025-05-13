تغلبت الفنانة اللبنانية كارول سماحة على أحزانها بعد أيام قليلة من وفاة زوجها المنتج المصري وليد مصطفى، وعادت إلى نشاطها الفني وافتتحت عروض مسرحيتها الجديدة «كله مسموح» في بيروت، تنفيذًا لوصية زوجها الراحل، وسط حضور ومساندة من نجمات الفن.

وظهرت كارول سماحة في حالة تأثر بكواليس المسرحية قبل انطلاق عروضها على مسرح كازينو لبنان، ويعد هذا أول ظهور فني وعلني لها بعد وفاة زوجها وليد مصطفى أخيرًا.

وتحدثت كارول لأول مرة عن وفاة زوجها خلال لقائها مع «قناة MTV» في الكواليس، وتذكرت في اللقاء آخر كلمات زوجها قبل وفاته، وكذلك وصيته إليها قبل خضوعه للعملية الجراحية الأخيرة في حياته.

وعبّرت كارول عن مشاعرها المختلطة، قائلة خلال لقائها: «المشاعر عندي متلخبطة بس التركيز عندي هو الأهم، وليد روحه معايا، هو ملاك يحيطني بكل مكان على المسرح».

وتذكرت كارول آخر ما قاله لها زوجها قبل دخوله إلى غرفة العمليات: «شو ما يصير، لازم تكملي المسرحية»، مضيفة أن زوجها كان يعلم مدى حبها للمسرح والفن.

وأضافت الفنانة اللبنانية: «مهنة الفن لها ضريبة، ولا بد أن نخفي أوجاعنا من أجل عملنا، إحنا الفنانين هذه ضريبة مهنتنا، ضريبتنا ان إحنا نعبر عن وجعنا وندعس أوقات على أوجاعنا ونحولها إلى طاقة إيجابية نقدمها للجمهور».

ومن جانبها، حرصت الفنانة المصرية إلهام شاهين والمطربة اللبنانية ماجدة الرومي على دعم ومساندة كارول سماحة بحضورهما حفل افتتاح مسرحيتها الجديدة، الذي أقيم أمس في كازينو لبنان في بيروت.

ووجهت إلهام شاهين رسالة دعم لكارول عبر حسابها الشخصي بمنصة «إنستغرام» وقالت: «حبيبتي الغالية الله يقويكي رغم أحزانك وآلامك وحالتك النفسية اضطريتي النزول للمسرح، لالتزامك واحترامك لفنك وجمهورك وزملائك في العمل ولجهة الإنتاج الملتزمة بعقود وتواريخ مع الفرقة الموسيقية الأجنبية، هذا هو الفنان الحقيقي الذي يتناسى أحزانه مؤقتاً حتى يلتزم في عمله ليسعد جمهوره».