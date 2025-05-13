أعلن الحساب الرسمي لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي تعيين المنتج السعودي البارز فيصل بالطيور رئيساً تنفيذياً جديداً لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، اعتباراً من الأول من يونيو، ليخلف بذلك الرئيس التنفيذي بالإنابة محمد العسيري.

من جانبه، أعرب بالطيور عن بالغ سعادته بالمنصب في بيان صحفي، حيث قال: «يشرفني تولي منصب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البحر الأحمر السينمائية، هذه المؤسسة الرائدة التي تقف في طليعة المشهد الثقافي والسينمائي السعودي خلال فترة وجيزة، ونجحت في حجز مكانة مرموقة على خارطة المهرجانات العالمية، وسنواصل البناء على هذا النجاح، عبر برامجنا».

وأشار فيصل بالطيور إلى أنه سيسعى لدعم صناعة سينمائية مزدهرة محلياً ودولياً، عبر برامج متنوعة، تماشياً مع رؤية السعودية 2030 التي تضع القطاع الإبداعي في صميم مستقبل المملكة.

ويُعد بالطيور منتجاً ومخرجاً سعودياً من أبرز الشخصيات التي لعبت دوراً بارزاً في صناعة السينما السعودية منذ عام 2017، حيث شغل عدة مناصب منها منصب مدير مركز «إثراء» السينمائي التابع لأرامكو السعودية، ثم أسس شركة Cine waves لتوزيع الأفلام، التي باتت تمتلك اليوم أكبر مكتبة من الأفلام السعودية.

كما تولى فيصل منصب الرئيس التنفيذي لشركة «موفي ستوديوز»، الذراع الإنتاجي لأكبر سلسلة دور سينما في المملكة، كما حصل عام 2022 على جائزة الأفلام من مبادرة «الجوائز الثقافية الوطنية»، وافتتح أخيراً أول دار عرض مخصصة للأفلام الفنية في الرياض تحت اسم Cine House.