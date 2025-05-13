كشف المخرج المصري طارق العريان موعد انتهاء تصوير فيلم «السلم والثعبان 2»، الذي يأتي بعنوان «أحمد وملك»، ويلعب بطولته الفنان عمرو يوسف، مؤكداً أن مشاركة الفنان التونسي ظافر عابدين ستكون مفاجأة للجمهور.

وشارك طارق العريان متابعيه صورة له رفقة ظافر عابدين عبر حسابه الشخصي بمنصة «إنستغرام»، وقال: «مشاركة النجم التونسي ظافر العابدين مع فريق عمل الفيلم المنتظر السلم والثعبان ستكون المفاجأة التي لم نكن نتوقع أن نشاهدها».

وأشار العريان إلى أنه من المقرر انتهاء التصوير بحلول منتصف يوليو، وعرض الفيلم في دور السينما في جميع أنحاء مصر والعالم العربي في وقت لاحق من هذا العام.

وأكد المخرج المصري أن فيلم «السلم والثعبان 2» سيكون بقصة جديدة تضم شخصيات جديدة مع الحفاظ على الروح والعمق العاطفي للجزء الأول، ويستكشف الفيلم العلاقات الرومانسية الحديثة من خلال عدسة شبابية ومعاصرة.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم «السلم والثعبان» بعد مرور 24 عاماً على عرض الجزء الأول، والعمل يجمع نخبة من النجوم أبرزهم عمرو يوسف، أسماء جلال، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر كضيف شرف، تأليف أحمد حسني، وإخراج طارق العريان، وإنتاج موسي عيسي.