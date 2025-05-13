أدانت المحكمة القضائية في باريس اليوم (الثلاثاء) الممثل الفرنسي جيرارد ديبارديو بتهمة الاعتداء الجنسي.

وقد أدين الممثل البالغ من العمر 76 عامًا بتهمة الاعتداء الجنسي على امرأتين في موقع تصوير فيلم في عام 2021.

وحُكم على جيرار ديبارديو، الذي لم يحضر الجلسة، بالسجن لمدة 18 شهرا مع وقف التنفيذ. وقد اتهمت نحو 20 امرأة ديبارديو في السابق بارتكاب سلوك غير لائق، لكن هذه هي القضية الأولى التي تصل إلى المحاكمة.

وقد نفى التهم الموجهة إليه. وأخذت المحكمة في الاعتبار في قرارها عمر جيرار ديبارديو (76 عاماً)، وحالته الصحية المتدهورة وموقفه من الوقائع التي يعترض عليها.