يبدو أن حرب البلاغات والاتهامات ما زالت مستمرة بين أبناء محمود عبدالعزيز والإعلامية بوسي شلبي، بعد تحرير محاضر متبادلة بين الطرفين أمام قسم شرطة الشيخ زايد أول بالقاهرة، على خلفية تصريحات متبادلة ومنازعات حول طبيعة العلاقة بين الفنان الراحل محمود عبدالعزيز وبوسي شلبي، وما إذا كانت الإعلامية طليقته أم أرملته.

حرّر نجلا الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، محضراً بقسم شرطة الشيخ زايد أول ضد الإعلامية بوسي شلبي؛ لظهورها في أحد البرامج وعرضها مجموعة من الأوراق الخاصة بزواجها من والدهما، وإلصاق صفة أرملة على بطاقة الرقم القومي الخاصة بها.

وقال الممثل القانوني لنجلي الراحل، إن زواج بوسي شلبي، من والد موكليه حدث في 28 أغسطس 1998 وانتهى في العام نفسه، ولكن نجلا الفنان الراحل فوجئا بإلصاق المشكو في حقها لقب «أرملة» في بطاقتها الصادرة في نوفمبر 2021، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الأمر.

وفي المقابل، قدمت الإعلامية بوسي شلبي محضراً رسمياً ضد ابني الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، تتهمهما فيه بالتشهير بها والإدلاء بتصريحات كاذبة تمس حياتها الشخصية، على خلفية تصريحات نسبت إليهما تؤكد طلاقها من والدهما قبل وفاته بسنوات.

وأوضحت شلبي في المحضر أن هذه التصريحات تمثل إساءة متعمدة إلى سمعتها، ومحاولة لتشويه تاريخ علاقتها بزوجها الراحل الذي جمعتها به قصة حب وزواج استمرت لسنوات، وطالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في المحضرين للوقوف على تفاصيل الواقعة واتخاذ ما يلزم قانوناً.