روّج الفنان كريم محمود عبدالعزيز، للبوستر الأول لمسلسل «مملكة الحرير»، الذي يقوم ببطولته، عبر حسابه الشخصي بمنصة «فيسبوك»، ومقرر أن يعرض العمل حصرياً عبر أحد المنصات الإلكترونية قريباً.

يقدم المخرج بيتر ميمي في مسلسل «مملكة الحرير» تجربة درامية استثنائية تجمع بين الخيال، والمغامرة، والحب، والصراع على السلطة في حبكة مشوقة ومبهرة بصرياً، ويتميز العمل بإنتاج ضخم وتصوير سينمائي عالمي، وتم تصوير مشاهده في ثلاث دول مختلفة.

يضم العمل نخبة من ألمع نجوم العالم العربي وهم كريم محمود عبدالعزيز، أسماء أبو اليزيد، أحمد غزي، عمرو عبدالجليل، إلى جانب مجموعة كبيرة من الوجوه، والعمل من إنتاج سينرجي، للمنتج المصري تامر مرسي، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي.

يعود بيتر ميمي بهذه التجربة بعد النجاح الجماهيري الكبير الذي حققه في أعماله السابقة، وآخرها مسلسل «الحشاشين»، بعمل ضخم ويقدم درامية غير مسبوقة ومبهرة على المستويين البصري والسردي في إطار فانتازي مبتكر.

وعلى جانب آخر، يشارك كريم محمود عبدالعزيز، كضيف شرف ضمن أحداث فيلم «المشروع X»، المقرر عرضه يوم 21 مايو الجاري، الفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي ومن سيناريو وحوار بيتر ميمي وأحمد حسني، ومن بطولة كريم عبدالعزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، وعصام السقا وآخرين.