رد الفنان اللبناني راغب علامة على الجدل المثار بشأن ظاهرة هستيريا المعجبات حوله في الحفلات، والتي نتج عنها أخيراً طلاق سيدة أردنية.

وأكد راغب خلال تصريحات تلفزيونية مع أحد البرامج، أن وصف «الهستيريا» مبالغ فيه، وأن ما يحدث من قِبل المعجبين لا يتعدّى كونه تعبيراً صادقاً عن المحبة والتقدير.

وعلّق راغب علامة في حديثه على الادعاءات الأخيرة التي طالته وإشاعات تسببه في طلاق سيدة أردنية، وقال: «الناس تقول اللي عايزاه، ودائما أنا اتكالي على المحبين والجمهور وعملي ونجاحي، والأشياء النشاز مش ببص ليها وأنا ببادل جمهوري نفس المحبة وأكتر».

وأثار راغب علامة موجة كبيرة من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، إثر طلاق سيدة أردنية شاهدها زوجها بين النساء اللاتي تجمعنَّ لاستقباله خلال حفل له في الأردن قبل أيام، حسبما أفادت به تقارير محلية.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء الجمهور بين معارض لتصرف السيدة، ومدافع عن موقفها.

على جانب آخر، يعكف راغب علامة على التحضيرات النهائية لأغنية جديدة، من المقرر طرحها يوم 15 مايو الجاري.