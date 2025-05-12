كشفت الفنانة المصرية القديرة ميمي جمال حقيقة الأنباء التي ترددت خلال الفترة الأخيرة حول وجود علاقة حب وارتباط نشأت بين الفنان المصري كريم محمود عبدالعزيز والفنانة المصرية دينا الشربيني، الأمر الذي تداول بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأكدت ميمي جمال خلال لقائها في بودكاست «على الهادي فالكلام»، أن دينا الشربيني تعرضت للظلم بسبب كثرة الإشاعات التي تلاحقها دون أساس من الصحة، مشيرة إلى أنها سألتها عن الأمر أثناء تصويرهما سوياً مسلسل «كامل العدد» ونفت كل تلك الشائعات.

وتابعت ميمي جمال: «كنت بصور معاها مسلسل كامل العدد وسألتها عن الشائعات، فقالت لي أنا مظلومة جداً، ومليش دعوة بده ولا بده، الناس أول ما يشوفوني قاعدة مع حد يفتكروا في علاقة بيني وبينه».

وأشارت ميمي جمال إلى أنها تستغرب خروج شائعة ارتباط فنانة بفنان متزوج ولديه بنات وهو كريم محمود عبدالعزيز، قائلة: «قالوا إنها مرتبطة بكريم وميتهيأليش يعني، وميصحش يتقال عليهم كده لأنه متجوز وعنده بنات».

يذكر أن دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز تعاونا في فيلم «الهنا اللي أنا فيه» الذي عرض العام الماضي بالسينمات، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج خالد مرعي، وضم العمل كلا من ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم الجندي وغيرهم.