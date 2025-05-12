تعاقد الفنان المصري أحمد فهمي، على مسلسل جديد بعنوان «ابن النادي»، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد، وإنتاج طارق الجنايني، ويعرض على منصة «شاهد» قريبا.

ونشرت المنصة صوراً لأحمد فهمي ممسكاً بسيناريو المسلسل، مشوقاً الجمهور لعمل درامي مختلف عن أعماله الفنية السابقة.

وتتمحور قصة المسلسل حول عالم كرة القدم، وتتناول قصة شاب مدلل وذكي يحمل اسم «عمر الششتاوي»، لكن حياته تنقلب رأساً على عقب وسط كواليس الأندية المصرية المشهورة مثل النادي الأهلي والزمالك وبيراميدز في إطار كوميدي.

أعمال أحمد فهمي

انتهى أحمد فهمي أخيراً من تصوير مشاهده ضمن فيلمه الجديد «أحمد وأحمد»، الذي يشاركه في بطولته الفنان المصري أحمد السقا، وينتظر عرضه خلال الفترة القادمة في السينمات.

وينتمي فيلم «أحمد وأحمد» إلى نوعية الأعمال الأكشن الكوميدية، ويظهر أحمد السقا بشخصية خال أحمد فهمي، فيما يلعب الأخير دور مهندس ديكور، ويعيشان سوياً العديد من المواقف الكوميدية والأزمات، كما يدير السقا إمبراطورية إجرامية خلال الأحداث، ويتعرض لحادث ويفقد الذاكرة.

والفيلم من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

حقيقة عودة أحمد فهمي وهنا الزاهد

وعلى جانب آخر، كشف أحمد فهمي أخيراً، حقيقة الأنباء المتداولة بشأن عودته للفنانة هنا الزاهد بعد طلاقهما نهاية 2023، إذ كتب عبر صفحته الرسمية بموقع «إنستغرام»: «البوست اللي نزل على صفحتي غلطة غير مقصودة من أحد أفراد فريق السوشال ميديا في الشركة اللي ماسكة حسابي، موضوع بسیط ومش مقصود».