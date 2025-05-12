تبدأ، الإثنين المقبل، المرافعات الافتتاحية في محاكمة نجم الموسيقى والمنتج الأمريكي شون «ديدي» كومبس، الذي يواجه اتهامات خطيرة تشمل الابتزاز وقيادة شبكة اتجار جنسي تضمن حفلات مدفوعة بالمخدرات، وُصفت بأنها ترافقت مع التهديد والعنف.



ودفع ديدي، البالغ من العمر 55 عامًا، ببراءته من جميع التهم. ويأتي ذلك تزامنًا مع الانتهاء من تشكيل هيئة المحلفين المكوّنة من 12 عضوًا و6 بدلاء، وهي الهيئة التي ستحدد مصيره في قضية يُحتمل أن تؤدي إلى الحكم عليه بالسجن مدى الحياة، حال إدانته.

وتأخر استكمال اختيار المحلفين بسبب مخاوف القاضي أرون سوبرامانيان من تردد بعض المرشحين في الحضور خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتضمّن الفحص التأهيلي للمحلفين المحتملين تقييم قدرتهم على الاستماع بإنصاف لشهادات من فنانين في مجال الهيب هوب، وفتيات، وأشخاص متورطين في تعاطي المخدرات وتوزيعها.